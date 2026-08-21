JEP Visite libre du parc du château Carneville
samedi 19 septembre 2026 · Carneville
Informations pratiques
Carneville
JEP Visite libre du parc du château
Carneville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le château de Carneville vous ouvre ses portes. Un chef d’oeuvre de l’architecture physiocrate, XVIIIe. Des visites commentées sont organisées afin de vous faire découvrir le domaine, dont le monument principal a été jugé en péril suite à la prolifération de la mérule (champignon). Un départ de visite guidée sera fait chaque heure.
Les travaux d’envergure qui ont été menés (2018-2022) ont permis de sauver le château.
Aujourd’hui réouvert à la visite, le château est de nouveau vivant.
Le parc paysager, en visite libre (inclus dans le tarif préférenciel JEP), est un exemple de résilience. Il abrite des écosystèmes préservés, dans lesquels la vie s’épanouit. 7 hectares à découvrir !
Le maraîcher Terre et Lune , qui cultive dans les potagers historiques, vous propose les Assiettes du maraîcher à déguster chaque midi. Buvette et gourmandises sucrées proposées par l’Association des Amis du Château de Carneville.
Ateliers créatifs pour les enfants. .
Carneville 50330 Manche Normandie
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English : JEP Visite libre du parc du château
L’événement JEP Visite libre du parc du château Carneville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire
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