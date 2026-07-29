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[JEP] Visites guidées du Chêne millénaire et de l’église Saint-Quentin Allouville-Bellefosse

dimanche 20 septembre 2026 · Allouville-Bellefosse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
76190 Allouville-Bellefosse
Département
Seine-Maritime
Tarif

Allouville-Bellefosse

[JEP] Visites guidées du Chêne millénaire et de l’église Saint-Quentin

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

La municipalité vous propose de découvrir le Chêne millénaire d’Allouville-Bellefosse ainsi que l’église Saint-Quentin lors de visites guidées.   .

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 01 65 

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English : [JEP] Visites guidées du Chêne millénaire et de l’église Saint-Quentin

L’événement [JEP] Visites guidées du Chêne millénaire et de l’église Saint-Quentin Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme

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