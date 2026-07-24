[JEP] Visites libres ou guidées du Manoir du Catel Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons

Informations pratiques

Écretteville-lès-Baons

[JEP] Visites libres ou guidées du Manoir du Catel

Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venir au Manoir du Catel, c’est entrer dans la légende de la plus ancienne maison forte de Normandie, au cœur du dernier lieu de haute justice des abbés de Fécamp, décor unique aux murs gravés de gibets et de potences. Cette année, laissez-vous emporter par la voix de François Villon, génie fulgurant du XVe siècle, tour à tour étudiant frondeur, poète sublime et mauvais garçon de légende. Au programme évocation de la vie du poète et visites de l’un des plus beaux monuments médiévaux de Normandie ainsi que l’aventure spectaculaire de sa restauration. .

Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 85 02 02

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English : [JEP] Visites libres ou guidées du Manoir du Catel

L’événement [JEP] Visites libres ou guidées du Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme