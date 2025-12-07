[JEP2026] Visite de l’église Saint-Pierre

177 Rue de la Mère Dieu Concressault Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Pierre sera ouverte à la visite

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Pierre sera ouverte à la visite .

177 Rue de la Mère Dieu Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 44 79 14 robert.villien@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, Saint-Pierre church will be open to visitors

L’événement [JEP2026] Visite de l’église Saint-Pierre Concressault a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois