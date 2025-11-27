JEREMY CHARBONNEL – ESPACE JULIEN Marseille

JEHNNY BETH 1ERE PARTIE Début : 2026-03-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Jehnny Beth s’est d’abord imposée comme la charismatique leader de Savages, groupe post-punk nommé au Mercury Prize, reconnu pour ses performances scéniques intenses et son lyrisme sans concession. Son premier album solo, To Love Is to Live (2020), salué par la critique, a élargi cette vision – audacieux, cinématographique, et chargé d’émotion. Depuis, elle a multiplié les collaborations (Idles, Gorillaz, Sextile, Bobby Gillespie…) tout en poursuivant sa carrière d’actrice, avec des rôles remarqués dans Les olympiades de Jacques Audiard et Anatomie d’une chute de Justine Triet.En 2022, elle remonte sur scène avec Idles, part en tournée européenne avec Depeche Mode, puis rejoint Queens of the Stone Age à travers les États-Unis. De retour en France, elle retrouve son partenaire de toujours, Johnny Hostile pour façonner You Heartbreaker, You : un album cathartique et radical, né de l’urgence, de la joie et de la rébellion. Porté par des paroles instinctives, un chant incendiaire et une production sans compromis, l’album transforme le chaos en libération sonore. You Heartbreaker, You offre un espace viscéral pour hurler, respirer et se sentir vivant dans un monde au bord du gouffre.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17