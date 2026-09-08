Informations pratiques

Troyes

Jeremy Charbonnel

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 22 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… mais pas que !

Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions… Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver. Un spectacle drôle, touchant, et surprenant !



Auteurs Jérémy Charbonnel, Stéphane Chis & Léo Magnet .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Jeremy Charbonnel Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne