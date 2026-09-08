Jeremy Charbonnel Troyes
samedi 26 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Jeremy Charbonnel
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 22 – 22 – 22 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… mais pas que !
Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions… Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver. Un spectacle drôle, touchant, et surprenant !
Auteurs Jérémy Charbonnel, Stéphane Chis & Léo Magnet .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeremy Charbonnel Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Sophro-danse Troyes 8 septembre 2026
- Gadianm Troyes 8 septembre 2026
- Just Classik Festival 9e édition Troyes 9 septembre 2026
- Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes 9 septembre 2026
- Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes 9 septembre 2026