Jeremy Hababou Unorthodox Pianist Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Jeremy Hababou Unorthodox Pianist

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 20:30:00

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-07

Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy HABABOU, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse.

Un spectacle entre jazz, musique classique et inspiration d’Orient Jeremy vous invite à vivre une expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir. Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine, et où la musique devient un langage universel. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Jeremy Hababou Unorthodox Pianist

L’événement Jeremy Hababou Unorthodox Pianist Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz