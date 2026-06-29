Jérôme Commandeur tente des trucs salle tanka Saint-Jean-de-Luz
Jérôme Commandeur tente des trucs salle tanka Saint-Jean-de-Luz mercredi 27 janvier 2027.
Saint-Jean-de-Luz
Jérôme Commandeur tente des trucs
salle tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-27 20:00:00
fin : 2027-01-27 21:30:00
Date(s) :
2027-01-27
Le retour de Jérôme Commandeur sur scène fait du bien à mon être, à mon âme. Par ses saillies fines comme des lames de coutelas, il veut faire rire cette France qu’il a chevillée au corps, celle qui coule dans ses veines. De ses sous-bois normands parfumés aux collines verdoyantes de la Loire, en passant par les plages salées de l’Atlantique, il porte partout son public en bandoulière. Fièrement. Outrageusement. Va gamin, je retire les roulettes de ton petit vélo et te regarde prendre ton envol, telle une mouette ivre de vent au-dessus de Jersey.
Victor Hugo .
salle tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Jérôme Commandeur tente des trucs
L’événement Jérôme Commandeur tente des trucs Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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