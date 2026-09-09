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AGENDA · Troyes

Jérôme Commandeur Troyes

jeudi 15 octobre 2026 · Troyes

Jérôme Commandeur Troyes

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif

Troyes

Jérôme Commandeur

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-15

Il a le trac, il sue mais il est heureux   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Jérôme Commandeur Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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