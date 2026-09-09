AGENDA · Troyes
Jérôme Commandeur Troyes
jeudi 15 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Jérôme Commandeur
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-15
Il a le trac, il sue mais il est heureux .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Jérôme Commandeur Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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