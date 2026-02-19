Jérôme Rouger Conseils aux spectateurs La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain Nouaillé-Maupertuis Vendredi 13 mars, 20h30 15€ ou 10€ réduit

Art de la parole. Jérôme Rouger livre avec humour une conférence spectaculaire en forme d’étude sur le public et délivre de précieux conseils…

_ »Au théâtre, les spectateurs ont rarement conscience de l’influence qu’ils ont sur la qualité d’une représentation. On a rarement entendu une spectatrice ou un spectateur dire à la fin d’un spectacle : « je n’ai pas été bon(ne) ». Et pourtant…_ »

Fort de sa conséquente expérience de la scène, maîtrisant parfaitement l’art de l’éloquence, **Jérôme Rouger** livre avec l’humour qu’on lui connait une conférence spectaculaire en forme d’étude sur le public et délivre de précieux conseils.

La presse en parle : « _Une sorte d’étude sur le public, à la fois désopilante et parfaitement observée […] le public devient le sujet même de la réflexion et le processus fonctionne._ » (Le Monde). « _Quel bonheur que cette vraie-fausse conférence pédagogique sur l’art d’être spectateur, avec à l’appui de la démonstration, une observation in situ de nos tics et travers._ » (Le Canard Enchainé).

Une programmation association QOC dans le cadre du 28éme [festival Quand On conte](http://quandonconte.free.fr) en accord avec la compagnie La Martingale. Billetterie en ligne [vostickets.net/LA_PASSERELLE](https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ) ou sur place 1 h avant.

La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain 1 rue du stade 86340-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne



