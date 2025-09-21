Jérôme Sabbagh 4tet feat. Ben Monder, Joe Martin, Nasheet Waits ECUJE Paris

Saxophoniste à la fois issu de la tradition du jazz et représentatif de la scène new-yorkaise contemporaine dans ce qu’elle a de plus éclectique et de plus vivant, le style de Jérôme Sabbagh est marqué par un attachement profond à la mélodie. Le quartet de Sabbagh existe depuis 20 ans, stabilité remarquable et rare dans le jazz aujourd’hui. Il a su au fil des ans développer un son qui lui est propre et qui doit beaucoup à l’excellence des musiciens.

Jerome Sabbagh, saxophoniste et compositeur, est né à Paris en 1973 et vit à New York depuis 1995. Il privilégie avant tout le lyrisme, la qualité du son, et cherche la phrase juste. Il propose une musique variée et cohérente qui oscille entre ambiances pop/rock et climats mystérieux en laissant toujours une part importante à l’improvisation. Il fut l’un des derniers saxophonistes de Paul Motian, avec lequel il joua une semaine au Village Vanguard en compagnie de Ben Monder. Il a enregistré douze disques en leader, avec son quartet, ainsi que Kenny Barron, Al Foster, Ben Street, Rodney Green, Daniel Humair, Jozef Dumoulin, Greg Tuohey et Johnathan Blake.

De solos inspirés en harmonies toujours inventives, Ben Monder, membre des Bad Plus, partenaire de Maria Schneider, Paul Motian et Lee Konitz, montre chaque soir qu’il est l’un des très grands guitaristes d’aujourd’hui.

Joe Martin, contrebassiste « tout terrain », partenaire régulier de Mark Turner (il figure notamment sur le disque du saxophoniste pour ECM, « Lathe of Heaven ») et Chris Potter, offre à cette musique une assise irréprochable, grâce notamment à la précision de son phrasé.

A la batterie, un des très grands batteurs d’aujourd’hui, Nasheet Waits, a désormais rejoint ce quartet. Il lui apporte un son de batterie et un sens de l’écoute profondément ancrés dans la tradition du jazz, et qui la renouvellent également.

Le nouveau disque du quartet de Jérôme Sabbagh, « Stand Up! », un album qui met en avant les nouvelles compositions du saxophoniste, est donc à la fois le quatrième disque du groupe après « North », « Pogo » et « The Turn », et le premier avec Nasheet Waits. Il est sorti sur le nouveau label Analog Tone Factory, label créé par Jerome Sabbagh et Pete Rende, axé sur l’enregistrement en analogique, et déjà très remarqué chez les amateurs de jazz comme les audiophiles.

Jerome Sabbagh s’exprime avec assurance et ses compositions, souples et solides à la fois, séduisent l’auditeur. Également important est le fait que les autres membres du groupe sont constamment à l’affût de l’inédit et de l’inattendu, aussi bien sur le plan individuel que collectif. […] M. Sabbagh évite les allusions directes aux monstres sacrés du saxophone. Au contraire, il développe un vocabulaire personnel et sincère, de manière simple et efficace.

– New York Times

Le jeudi 19 mars 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 15 à 50 euros.

Tout public.

ECUJE 119 Rue La Fayette 75010 Jazz à l’Ecuje lance sa SAISON #2 !

Sous la houlette du directeur artistique Olivier Hutman, L’ECUJE, l’Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe, un lieu dédié au dialogue entre les cultures et les arts – qui fêtera ses 60 ans en 2023 – se métamorphose en club de jazz !

Rendez-vous un jeudi par mois au coeur du 10e arrondissement de Paris ! Une programmation éclectique de haut vol !

«Un nouveau temple du jazz à Paris» Le MondeParis

