Je(s) – version finale International Visual Theatre Paris
Je(s) – version finale International Visual Theatre Paris jeudi 19 mars 2026.
Je au pluriel
Cabaret / chansignes
Création IVT – International Visual Theatre
Chansigne – concert instrumental et visuel
Dès 10 ans – 2h
Le spectacle se compose d’une performance en direct et de clips immersifs, pour une expérience sensorielle unique. Un livret accompagne le spectacle, et le public est invité à chansigner en chœur.
Une rencontre entre musique, gestes et poésie visuelle.
Réalisation et mise en scène : Jennifer Lesage-David
Adaptation : Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David
Chansigneuse : Emmanuelle Laborit
Création musicale et musicien de scène : Patrice Rabille
Production : IVT – International Visual Theatre
Crédit photo : Mathilde Monier Photographies
Avec le soutien de : Fondation Orange
Coproductions en cours : TAP – Scène Nationale du Grand Poitiers, Théâtre du Point du Jour
Accueil résidence : Le Hall de la Chanson – Centre national du patrimoine de la Chanson
Partenaires et soutien des clips-vidéos : RATP, Mairie du 9ème arrdt de Paris,Théâtre des Champs-Elysées
Je(s) est un spectacle de chansigne, où la chanson se donne à voir à travers le rythme du corps sourd.
Trois formes cohabitent : des créations originales en langue des signes, des adaptations musicales respectant le rythme visuel, des chansignes fidèles aux chansons d’origine.
Du jeudi 19 mars 2026 au samedi 04 avril 2026 :
mardi, mercredi
de 20h00 à 22h00
samedi
de 18h00 à 20h00
jeudi, vendredi
de 19h00 à 21h00
Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris
https://ivt.mapado.com/event/566756-je-s-version-finale +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre