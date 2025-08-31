Je(s) – version finale International Visual Theatre Paris

Je au pluriel

Cabaret / chansignes

Création IVT – International Visual Theatre

Chansigne – concert instrumental et visuel

Dès 10 ans – 2h

Le spectacle se compose d’une performance en direct et de clips immersifs, pour une expérience sensorielle unique. Un livret accompagne le spectacle, et le public est invité à chansigner en chœur.

Une rencontre entre musique, gestes et poésie visuelle.

Réalisation et mise en scène : Jennifer Lesage-David

Adaptation : Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David

Chansigneuse : Emmanuelle Laborit

Création musicale et musicien de scène : Patrice Rabille

Production : IVT – International Visual Theatre

Crédit photo : Mathilde Monier Photographies

Avec le soutien de : Fondation Orange

Coproductions en cours : TAP – Scène Nationale du Grand Poitiers, Théâtre du Point du Jour

Accueil résidence : Le Hall de la Chanson – Centre national du patrimoine de la Chanson

Partenaires et soutien des clips-vidéos : RATP, Mairie du 9ème arrdt de Paris,Théâtre des Champs-Elysées

Je(s) est un spectacle de chansigne, où la chanson se donne à voir à travers le rythme du corps sourd.

Trois formes cohabitent : des créations originales en langue des signes, des adaptations musicales respectant le rythme visuel, des chansignes fidèles aux chansons d’origine.

Du jeudi 19 mars 2026 au samedi 04 avril 2026 :

mardi, mercredi

de 20h00 à 22h00

samedi

de 18h00 à 20h00

jeudi, vendredi

de 19h00 à 21h00

payant

Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

