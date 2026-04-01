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Jeu bouge autrement Salle Kreuzau et Complexe Sportif Plancoët

Jeu bouge autrement Salle Kreuzau et Complexe Sportif Plancoët dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle Kreuzau et Complexe Sportif

Adresse : Rue des Buis

Ville : 22130 Plancoët

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plancoët

Jeu bouge autrement

Salle Kreuzau et Complexe Sportif Rue des Buis Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Animations autour du Sport, Santé, Bien-être
Ouvert à tous “petits et grands”
– Stands de découvertes pratiques, sport, santé et bien être
– Conférence
– Démonstration foot en marchant
– Restauration sur place   .

Salle Kreuzau et Complexe Sportif Rue des Buis Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 11 68 23 

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English :

L’événement Jeu bouge autrement Plancoët a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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