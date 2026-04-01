Jeu bouge autrement Salle Kreuzau et Complexe Sportif Plancoët

Plancoët

Jeu bouge autrement

Salle Kreuzau et Complexe Sportif Rue des Buis Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Animations autour du Sport, Santé, Bien-être

Ouvert à tous “petits et grands”

– Stands de découvertes pratiques, sport, santé et bien être

– Conférence

– Démonstration foot en marchant

– Restauration sur place .

Salle Kreuzau et Complexe Sportif Rue des Buis Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 11 68 23

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English :

L’événement Jeu bouge autrement Plancoët a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme