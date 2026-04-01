Jeu bouge autrement Salle Kreuzau et Complexe Sportif Plancoët
Jeu bouge autrement Salle Kreuzau et Complexe Sportif Plancoët dimanche 26 avril 2026.
Plancoët
Jeu bouge autrement
Salle Kreuzau et Complexe Sportif Rue des Buis Plancoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Animations autour du Sport, Santé, Bien-être
Ouvert à tous “petits et grands”
– Stands de découvertes pratiques, sport, santé et bien être
– Conférence
– Démonstration foot en marchant
– Restauration sur place .
Salle Kreuzau et Complexe Sportif Rue des Buis Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 11 68 23
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English :
L’événement Jeu bouge autrement Plancoët a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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