Jeu-concours de la dictée Occitane Saint-Céré

Jeu-concours de la dictée Occitane

60 avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La Dictée Occitane est organisée par l'Association AQUÍ L'ÒC en partenariat avec la médiathèque de Gramat qui est un jeu-concours ouvert à tous et gratuit.

Rassurez-vous, il ne s'agit pas de la copie occitane de la dictée de Pivot ! Le texte occitan sera simple pour permettre à tous ceux qui connaissent un peu la langue de tenter de l'écrire et seuls les mots justes seront comptabilisés. Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous, l'essentiel étant de participer !

60 avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

La Dictée Occitane is organized by the Association AQUÍ L'ÒC in partnership with the Gramat media library, which is a free competition open to all.

Rest assured, this is not the Occitan copy of Pivot’s dictation! The Occitan text will be simple enough to allow anyone with a little knowledge of the language to attempt it, and only the right words will be counted

