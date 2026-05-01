Jeu Concours photo « Lucé à vélo », Lucé, Lucé

Jeu Concours photo « Lucé à vélo » 1 – 31 mai Lucé Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

À gagner : un vélo (1er lot) ! Mais aussi un kit de sécurité (2ème lot) et un kit « mon vélo, c’est le plus beau (3ème lot)

– Prenez une photo votre enfant à vélo

– Envoyez votre participation

– Consultez le règlement sur le site de la Ville ou via le QR code

Créativité, fun et imagination au rendez-vous

Lucé 28110 Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.luce.fr »}]

Les jeunes à l’honneur ! Cette année, le concours photo « Lucé à vélo » est dédié aux enfants Capturez leurs instants précieux à vélo dans la ville !