Jeu : course de canards, Château de Logempré, Pont-Saint-Pierre

Informations pratiques

Jeu : course de canards 19 et 20 septembre Château de Logempré Eure

Durée 1h, 3€ le canard, 10€ les 5 canards.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Les Amis du Château de Pont-Saint-Pierre organise des courses de canards sur l’Andelle, le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Les bénéfices de l’opération seront intégralement consacrés à la sauvegarde, l’entretien et la valorisation du château de Pont-Saint-Pierre, élément remarquable de notre patrimoine local.

Chaque jour, des petits canards flottants, chacun porteur d’un numéro différent, seront déposés en même temps dans le canal de l’Andelle sur un tronçon délimité par l’organisation. Une fois le départ de la course donné, les canards descendront le tronçon par eux-mêmes portés par le courant de l’Andelle.

Le premier canard à l’arrivée fait gagner le premier lot au détenteur du numéro correspondant, et ainsi de suite jusqu’à attribution de tous les lots mis en jeu pour la course.

Château de Logempré 17 rue René Raban, 27360 Pont-Saint-Pierre Pont-Saint-Pierre 27360 Eure Normandie http://www.logempre.fr Edifice du XVᵉ siècle, le château de Logempré est entouré de douves alimentées par le cours de l’Andelle. Emblème de la première baronnie normande, lieu de défense stratégique du duché de Normandie, il est ensuite devenu une résidence seigneuriale.

Délaissé depuis plusieurs décennies, le château est aujourd’hui en péril. Fin 2023, un couple d’habitants du village de Pont-Saint-Pierre se porte acquéreur du domaine pour le sauver de l’oubli et de la ruine. Une association est créée en 2024 pour soutenir le projet et faire connaître le site.

En mars 2025, le château est sélectionné comme site emblématique de la Normandie pour la Mission Bern 2025. Stationnements à disposition.

L’association Les Amis du Château de Pont-Saint-Pierre organise des courses de canards sur l’Andelle, le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.