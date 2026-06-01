Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust
Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust samedi 6 juin 2026.
Saint-Hilaire-de-Voust
Jeu de piste à la ferme
3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Jeu de piste à la ferme
Jeu de piste à la ferme tenter de trouver le mot caché .
3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36 lolita.85g@gmail.com
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English :
Farm treasure hunt
L’événement Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT85