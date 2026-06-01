Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust

Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust samedi 6 juin 2026.

Adresse : 3 La Barotière

Ville : 85120 Saint-Hilaire-de-Voust

Département : Vendée

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5

Saint-Hilaire-de-Voust

Jeu de piste à la ferme

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Jeu de piste à la ferme
Jeu de piste à la ferme tenter de trouver le mot caché   .

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36  lolita.85g@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Farm treasure hunt

L’événement Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT85