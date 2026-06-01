Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust
Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust dimanche 14 juin 2026.
Saint-Hilaire-de-Voust
Jeu de piste à la ferme
3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Moment convivial assuré !!
Nous refaisons le jeu de piste à la ferme dimanche 14 juin de 15h à 16h !!
N’hésitez pas à vous inscrire moment convivial assuré !! .
3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36 lolita.85g@gmail.com
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A convivial moment guaranteed!
L’événement Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-06-06 par CDT85