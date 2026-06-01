Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust dimanche 14 juin 2026.

Saint-Hilaire-de-Voust

Jeu de piste à la ferme

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Moment convivial assuré !!

Nous refaisons le jeu de piste à la ferme dimanche 14 juin de 15h à 16h !!

N’hésitez pas à vous inscrire moment convivial assuré !! .

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36 lolita.85g@gmail.com

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English :

A convivial moment guaranteed!

L’événement Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-06-06 par CDT85