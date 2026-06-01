Saint-Hilaire-de-Voust

Jeu de piste à la ferme

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 11:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Nous refaisons le jeu de piste à la ferme pour ceux qui n’ont pas pu venir aux autres dates, samedi 20 juin de 10h à 11h30 !! N’hésitez pas à vous inscrire, moment convivial assuré auprès de nos animaux de la ferme ??

Nous refaisons le jeu de piste à la ferme pour ceux qui n’ont pas pu venir aux autres dates,

samedi 20 juin de 10h à 11h30 !!

N’hésitez pas à vous inscrire, moment convivial assuré auprès de nos animaux de la ferme ?? .

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36 lolita.85g@gmail.com

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English :

We’re holding another treasure hunt at the farm for those who couldn’t make it on the other dates, Saturday, June 20, from 10:00 AM to 11:30 AM!! Don’t hesitate to sign up—a fun time with our farm animals is guaranteed!

L’événement Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT85