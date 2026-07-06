Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust
mercredi 19 août 2026 · Saint-Hilaire-de-Voust
Informations pratiques
Saint-Hilaire-de-Voust
Jeu de piste à la ferme
3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Jeu de piste à la ferme ! Venez vous amuser à chercher le mot caché et remporter le lot fermier.
Jeu de piste à la ferme ! Venez vous amuser à chercher le mot caché et remporter le lot fermier. .
3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36 lolita.85g@gmail.com
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English :
Treasure Hunt at the Farm! Come have some fun finding the hidden word and win the farm-themed prize.
L’événement Jeu de piste à la ferme Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-07-06 par CDT85