Jeu de piste à Locronan Les Archi Kurieux Locronan 19 avril et 10 mai Réservation obligatoire. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d’un adulte dont l’entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants

**A PARTIR DE 8 ANS**

De notre arrière-grand-oncle Archibald il nous reste un grenier rempli de mystère dont un carton rempli de pochettes énigmatiques sur l’histoire de Locronan. D’après nos aînés, il aurait découvert le secret de la fortune de ce village. Mais depuis personne ne sait de quoi il s’agit. Parviendrez-vous à le découvrir en décryptant la dizaine d’énigmes sur l’histoire du village et ses bâtiments emblématiques ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-19T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T16:00:00.000+02:00

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https://www.lesarchikurieux.fr/reservations/?re-product-id=274775&rwstep=product

Les Archi Kurieux Locronan Locronan 29180 Finistère



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