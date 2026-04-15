Salon du livre policier de Locronan 2026 Salle Ti Lokorn Locronan 2 et 3 mai Entrée libre

L’occasion de rencontrer une vingtaine d’auteurs et d’autrices, issus de tout le département.

L’occasion de rencontrer une vingtaine d’auteurs et d’autrices, issus de tout le département, sur une palette de genres allant du polar régional au thriller international, en passant par l’intrigue historique, la bande dessinée, le polar fantastique, humoristique, philosophique, ou encore la nouvelle noire, tant en matière de littérature jeunesse qu’adulte.

Présentation et dédicace des ouvrages tout au long de la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-02T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00

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Salle Ti Lokorn 9 rue du Four 29180 Locronan Locronan 29180 Finistère



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