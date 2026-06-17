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Jeu de piste à Ploubazlanec ! #6 Milmarin Ploubazlanec

Jeu de piste à Ploubazlanec ! #6 Milmarin Ploubazlanec dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Milmarin

Adresse : 16 Rue de la Résistance

Ville : 22620 Ploubazlanec

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ploubazlanec

Jeu de piste à Ploubazlanec ! #6

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

C’est la 6ème édition du jeu de piste annuel de Milmarin et nous avons encore trouvé quelques secrets à vous dévoiler ! Munis d’une carte, vous disposez de 4h pour répondre à un maximum d’énigmes sur les monuments, curiosités et paysages de la commune. De beaux lots seront à gagner pour les enquêteurs les plus perspicaces.
Au départ de Milmarin entre 14h et 18h.
3€ par équipage, entre amis ou en famille.   .

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeu de piste à Ploubazlanec ! #6 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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