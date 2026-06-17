Jeu de piste à Ploubazlanec ! #6 Milmarin Ploubazlanec

Ploubazlanec

Jeu de piste à Ploubazlanec ! #6

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

C’est la 6ème édition du jeu de piste annuel de Milmarin et nous avons encore trouvé quelques secrets à vous dévoiler ! Munis d’une carte, vous disposez de 4h pour répondre à un maximum d’énigmes sur les monuments, curiosités et paysages de la commune. De beaux lots seront à gagner pour les enquêteurs les plus perspicaces.

Au départ de Milmarin entre 14h et 18h.

3€ par équipage, entre amis ou en famille. .

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34

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English :

L’événement Jeu de piste à Ploubazlanec ! #6 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol