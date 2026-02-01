Jeu de piste Archikurieux Quai d’Aiguillon Concarneau

Jeu de piste Archikurieux

Quai d’Aiguillon Office de Tourisme Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Les remparts de Concarneau sont menacés de destruction. Un collectif de peintres participe à leur sauvegarde mais chacun s’attribue la réussite de l’opération. Notre arrière grand-oncle, Archibald, secrétaire de Mairie à l’époque a pris soin de consigner une preuve irréfutable de l’identité du héros de Concarneau dans un mystérieux objet crypté. Parviendrez vous à découvrir cette preuve en résolvant la dizaine d’énigmes sur l’histoire et les bâtiments emblématiques de la ville close de Concarneau.

A partager en famille ou entre amis, une visite ludique et insolite, du matériel original et des énigmes variées. Organisé par les Archikurieux.

A partir de 8 ans

Réservation à l’Office de Tourisme ou en ligne. .

Quai d’Aiguillon Office de Tourisme Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeu de piste Archikurieux Concarneau a été mis à jour le 2026-02-02 par OTC CCA