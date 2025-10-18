JEU DE PISTE Arsène Lupin – Session publique Auberge MIJE Fourcy Paris

Plongez dans le cœur du Marais avec un jeu de piste immersif où Arsène Lupin vous entraîne dans une enquête inédite. En famille ou entre amis, partez sur ses traces pour résoudre des énigmes, découvrir les secrets du quartier et relever un défi d’avenir : retrouver l’ADN des arbres d’aujourd’hui pour ramener la nature à la vie.

Chaque 1er samedi des vacances scolaires, laissez-vous guider par l’aventure et testez votre esprit d’équipe. Pensé pour sensibiliser aux enjeux écologiques tout en offrant une expérience ludique et culturelle, ce parcours est une invitation à jouer, apprendre et agir ensemble.

Gratuit sur inscription, accessible dès 10 ans, ce jeu est idéal pour partager un moment original et fédérateur.

Sessions Publiques :

Samedi 18 octobre 2025

Samedi 20 décembre 2025

Samedi 14 février 2026

Samedi 11 avril 2026

Chaque session a lieu de 10h à 13h, à l’Auberge MIJE Fourcy, 6 rue de Fourcy, 75004 Paris.

Le samedi 11 avril 2026

de 10h00 à 13h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Auberge MIJE Fourcy 6 rue de Fourcy 75004 Sonnez à l’interphone pour entrerParis

https://www.mije.com MBENLALA@MIJE.COM https://www.facebook.com/MIJE.association/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MIJE.association/?locale=fr_FR https://x.com/MijeAssociation