Jeu de piste au bord de la Drée Rue de la Piscine Épinac

Épinac

Jeu de piste au bord de la Drée

Rue de la Piscine Parking du camping bord de rivière Épinac Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Fête de la Nature, le CPIE propose un jeu de piste au bord de la Drée. Une activité ludique et familiale pour découvrir la rivière, sa biodiversité, le petit peuple de l’eau.

Seul ou en famille, un jeu de piste pour découvrir la rivière et ses habitants. Vous arrivez quand vous voulez, récupérez un livret du jeu, et ensuite à vous de jouer ! Quiz, indices à trouver, récolte de petites bêtes de l’eau… il y en a pour tous les goûts. Venez nombreux ! Un petit cadeau offert aux équipes participantes. Ouvert à tous, enfants à partir de 6 ans. .

Rue de la Piscine Parking du camping bord de rivière Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 12 27

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English : Jeu de piste au bord de la Drée

L’événement Jeu de piste au bord de la Drée Épinac a été mis à jour le 2026-04-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)