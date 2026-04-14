Visite du Jardin d’émotions, Jardin d’émotions, Épinac

Visite du Jardin d’émotions 6 et 7 juin Jardin d’émotions Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Jardin d’émotions, dont la création a débuté en 1988 et qui depuis évolue au fil du temps, et qui se prolonge (exceptionnellent pour l’évenement) dans le jardin contigu de Marie-Claude Bollot, est un jardin paysager et de sculptures permettant aux visiteurs de cheminer au travers des fleurs, arbustes et arbres.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins (19e ouverture du jardin d’émotions), venez le visiter librement. Vous pourrez également échanger sur le thème de « La vue » avec Mireille, la propriétaire, qui répondra à vos questions et vous expliquera son approche des parterres créés pour obtenir des visions par la façon dont elle joue avec les textures, parfums, couleurs, formes et dispositions dans ses plantations de fleurs, arbustes et arbres.

Jardin d’émotions 30 rue Chavrière-Dinay, 71360 Épinac Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 82 17 95 http://jardindemotions.monsite.orange.fr Jardin paysager privé avec sculptures. Il n’y a pas de parking | Les animaux sont acceptés | Langues : français / anglais.

Le Jardin d’émotions, dont la création a débuté en 1988 et qui depuis évolue au fil du temps, et qui se prolonge (exceptionnellent pour l’évenement) dans le jardin contigu de Marie-Claude Bollot, est…

© Daniel Lafouge