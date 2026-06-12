Jeu de piste au Pont des Morands Marais du Pont des Morands Montchanin
Jeu de piste au Pont des Morands Marais du Pont des Morands Montchanin mercredi 8 juillet 2026.
Montchanin
Jeu de piste au Pont des Morands
Marais du Pont des Morands Lieu-dit Pont des Morands Montchanin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Un marais aux portes de la ville, des hectares de nature discrète et préservée derrière les arbres…ça vous intéresse ?
Le marais du Pont des Morands est un site ouvert au public et le CPIE vous propose, seul ou en groupe, un jeu de piste découverte énigmes, observations, devinettes… il y en a pour tous les goûts !
Entre 14h30 et 16h30, le premier mercredi de ces grandes vacances, vous arrivez quand vous voulez !
Vous serez accueillis, à l’entrée du site, par l’animateur du CPIE distribution du livret de jeu, quelques consignes à vous donner… Ensuite, à vous de jouer, en toute autonomie.
Et repartez avec un petit cadeau, si vous avez réussi à répondre à toutes les questions !
Venez nombreux participer !
Durée du parcours +/- 40 min.
Ouvert à tous et gratuit !
Enfants à partir de 7 ans. .
Marais du Pont des Morands Lieu-dit Pont des Morands Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Jeu de piste au Pont des Morands
L’événement Jeu de piste au Pont des Morands Montchanin a été mis à jour le 2026-06-12 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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