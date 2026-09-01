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AGENDA · Coutances

Jeu de piste Coutances

dimanche 27 septembre 2026 · Coutances

Jeu de piste Coutances

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Jeu de piste

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Jeu de piste avec le centre d’animation Les Unelles.
Venez (re-)découvrir le patrimoine du territoire sous forme ludique avec un parcours d’environ 8 km. C’est le moment idéal pour une balade en famille ou entre amis !
Départs de 13h30 à 14h.
Ouvert à tous, sans réservation, gratuit.   .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50 

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English : Jeu de piste

L’événement Jeu de piste Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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