Jeu de piste Coutances
dimanche 27 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Jeu de piste
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Jeu de piste avec le centre d’animation Les Unelles.
Venez (re-)découvrir le patrimoine du territoire sous forme ludique avec un parcours d’environ 8 km. C’est le moment idéal pour une balade en famille ou entre amis !
Départs de 13h30 à 14h.
Ouvert à tous, sans réservation, gratuit. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu de piste
L’événement Jeu de piste Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Coutances (Manche)
- Reconstruire Coutances après en 1945 Cour du Musée Quesnel-Morinière Coutances 11 septembre 2026
- Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances 11 septembre 2026
- Sacred Concert de Duke Ellington Cathédrale Notre-Dame Coutances 13 septembre 2026
- Coutances au fil des rues Coutances 15 septembre 2026
- Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances 16 septembre 2026