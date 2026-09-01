Informations pratiques

Coutances

Jeu de piste

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 13:30:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Jeu de piste avec le centre d’animation Les Unelles.

Venez (re-)découvrir le patrimoine du territoire sous forme ludique avec un parcours d’environ 8 km. C’est le moment idéal pour une balade en famille ou entre amis !

Départs de 13h30 à 14h.

Ouvert à tous, sans réservation, gratuit. .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50

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English : Jeu de piste

L’événement Jeu de piste Coutances a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme