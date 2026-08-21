Jeu de piste dans Eteaux, Centre bourg, Etaux

Informations pratiques

Jeu de piste dans Eteaux 18 – 20 septembre Centre bourg Haute-Savoie

Balade dans la commune, à pied ou à vélo !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Ce jeu de piste, concocté par la municipalité d’Eteaux à partir de l’ouvrage rédigé par Marlène Menoud, vous emmène sur la piste d’une petite architecture du quotidien d’antan : les oratoires. Vous pouvez le récupérer à la Mairie aux horaires d’ouverture le vendredi 19 septembre ou le télécharger sur le site internet de la commune : www.eteaux.fr

Centre bourg 74800 Etaux Etaux 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.eteaux.fr »}]

Ce jeu de piste, concocté par la municipalité d’Eteaux à partir de l’ouvrage rédigé par Marlène Menoud, vous emmène sur la piste d’une petite architecture du quotidien d’antan : les oratoires. Vous à…

@Sophie Critin