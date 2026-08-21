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Jeu de piste dans Eteaux, Centre bourg, Etaux

vendredi 18 septembre 2026 · Centre bourg · Etaux

Jeu de piste dans Eteaux, Centre bourg, Etaux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre bourg
Adresse
74800 Etaux
Ville
74800 Etaux
Département
Haute-Savoie
Tarif
Balade dans la commune, à pied ou à vélo !

Jeu de piste dans Eteaux 18 – 20 septembre Centre bourg Haute-Savoie

Balade dans la commune, à pied ou à vélo !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Ce jeu de piste, concocté par la municipalité d’Eteaux à partir de l’ouvrage rédigé par Marlène Menoud, vous emmène sur la piste d’une petite architecture du quotidien d’antan : les oratoires. Vous pouvez le récupérer à la Mairie aux horaires d’ouverture le vendredi 19 septembre ou le télécharger sur le site internet de la commune : www.eteaux.fr

Centre bourg 74800 Etaux Etaux 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.eteaux.fr »}]
Ce jeu de piste, concocté par la municipalité d’Eteaux à partir de l’ouvrage rédigé par Marlène Menoud, vous emmène sur la piste d’une petite architecture du quotidien d’antan : les oratoires. Vous à…

@Sophie Critin

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