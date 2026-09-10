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jeu de piste-découverte du village pour les scolaires, Place de la Mairie, Seillons-Source-d’Argens

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Seillons-Source-d'Argens

jeu de piste-découverte du village pour les scolaires, Place de la Mairie, Seillons-Source-d’Argens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Place Gabriel Péri 83470 Seillons Source d'Argens
Ville
83470 Seillons-Source-d'Argens
Département
Var
Tarif
gratuit, inscription obligatoire

jeu de piste-découverte du village pour les scolaires Samedi 19 septembre, 17h00 Place de la Mairie Var

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Jeu destiné aux enfants et adolescents pour leur donner envie de découvrir les particularités de leur village

Place de la Mairie Place Gabriel Péri 83470 Seillons Source d’Argens Seillons-Source-d’Argens 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0672026181 [{« type »: « phone », « value »: « 0672026181 »}] Visite commentée du village de Seillons Source d’Argens présence de parkings
Jeu destiné aux enfants et adolescents pour leur donner envie de découvrir les particularités de leur village

©carmen.degioanni

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