jeu de piste-découverte du village pour les scolaires, Place de la Mairie, Seillons-Source-d’Argens
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Seillons-Source-d'Argens
Informations pratiques
jeu de piste-découverte du village pour les scolaires Samedi 19 septembre, 17h00 Place de la Mairie Var
gratuit, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Jeu destiné aux enfants et adolescents pour leur donner envie de découvrir les particularités de leur village
Place de la Mairie Place Gabriel Péri 83470 Seillons Source d’Argens Seillons-Source-d’Argens 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0672026181 [{« type »: « phone », « value »: « 0672026181 »}] Visite commentée du village de Seillons Source d’Argens présence de parkings
Jeu destiné aux enfants et adolescents pour leur donner envie de découvrir les particularités de leur village
©carmen.degioanni