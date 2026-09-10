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AGENDA · Seillons-Source-d'Argens

visite commentée de Seillons Source d’Argens, Place de la Mairie, Seillons-Source-d’Argens

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Seillons-Source-d'Argens

visite commentée de Seillons Source d’Argens, Place de la Mairie, Seillons-Source-d’Argens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Place Gabriel Péri 83470 Seillons Source d'Argens
Ville
83470 Seillons-Source-d'Argens
Département
Var
Tarif
sans inscription, gratuit

visite commentée de Seillons Source d’Argens Samedi 19 septembre, 14h00 Place de la Mairie Var

sans inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite commentée du village de Seillons Source d’Argens par l’association ASPECTS (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine, l’Environnement et la Connaissance des Traditions Seillonnaises).
Elle se fait à pieds, 2 passages où il y a des escaliers.

Place de la Mairie Place Gabriel Péri 83470 Seillons Source d’Argens Seillons-Source-d’Argens 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0672026181 Visite commentée du village de Seillons Source d’Argens présence de parkings
Visite commentée du village de Seillons Source d’Argens par l’association ASPECTS (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine, l’Environnement et la Connaissance des Traditions Seillonnaises).

©carmen.degioanni

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