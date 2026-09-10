visite commentée de Seillons Source d’Argens, Place de la Mairie, Seillons-Source-d’Argens

Informations pratiques

visite commentée de Seillons Source d’Argens Samedi 19 septembre, 14h00 Place de la Mairie Var

sans inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite commentée du village de Seillons Source d’Argens par l’association ASPECTS (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine, l’Environnement et la Connaissance des Traditions Seillonnaises).

Elle se fait à pieds, 2 passages où il y a des escaliers.

Place de la Mairie Place Gabriel Péri 83470 Seillons Source d’Argens Seillons-Source-d’Argens 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0672026181 Visite commentée du village de Seillons Source d’Argens présence de parkings

Visite commentée du village de Seillons Source d’Argens par l’association ASPECTS (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine, l’Environnement et la Connaissance des Traditions Seillonnaises).

©carmen.degioanni