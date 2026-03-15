Jeu de piste des Bibliothèques de Paris Centre Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris
Jeu de piste des Bibliothèques de Paris Centre Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris samedi 30 mai 2026.
Et si les bibliothèques se transformaient, le temps d’une après-midi, en maisons de haute couture ?
Le 30 mai 2026, les bibliothèques de Paris Centre vous invitent à participer à un grand jeu de piste placé sous le signe de la mode et de la créativité, avec la Fashion’Bib. En famille, entre amis ou en solo, partez à la découverte des bibliothèques et relevez les défis qui vous y attendent !
À chaque lieu son épreuve : énigmes, observations ou défis créatifs rythmeront votre parcours et vous permettront d’avancer pas à pas vers le défilé final, qui se tiendra à 17h00 à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.
Entre mode, imagination et esprit d’équipe, la Fashion’Bib vous promet une aventure ludique et pleine de style au cœur de Paris Centre.
Et n’oubliez pas : c’est l’occasion de vous mettre sur votre 31 pour briller lors du défilé !
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ?
Choisissez votre bibliothèque de départ et votre créneau horaire sur :
https://www.billetweb.fr/jeu-de-piste-des-bibliotheques-de-paris-centre-2026
Ouverture des réservations le 30 avril.
Et pour mieux vous préparer, chaque Maison vous a laissé un petit mot pour vous donner un avant-goût de l’aventure de la Fashion’Bib :
La Maison de Haute-Couture Canopée recrute !
Découvrez l’univers époustouflant du vêtement tout en vous amusant !
La maison Delbo recrute de nouveaux modèles : n’hésitez pas à postuler vêtus de vos plus beaux atours !
Fashion’Bib : participez à la Fashion Week des bibliothèques de Paris Centre !
Le samedi 30 mai 2026
de 13h00 à 18h00
gratuit
Choisissez votre bibliothèque de départ et votre créneau horaire sur :
https://www.billetweb.fr/jeu-de-piste-des-bibliotheques-de-paris-centre-2026
Ouverture des réservations le 30 avril.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T16:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T13:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris
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