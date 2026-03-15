Jeu de piste des Bibliothèques de Paris Centre Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Et si les bibliothèques se transformaient, le temps d’une après-midi, en maisons de haute couture ?

Le 30 mai 2026, les bibliothèques de Paris Centre vous invitent à participer à un grand jeu de piste placé sous le signe de la mode et de la créativité, avec la Fashion’Bib. En famille, entre amis ou en solo, partez à la découverte des bibliothèques et relevez les défis qui vous y attendent !

À chaque lieu son épreuve : énigmes, observations ou défis créatifs rythmeront votre parcours et vous permettront d’avancer pas à pas vers le défilé final, qui se tiendra à 17h00 à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

Entre mode, imagination et esprit d’équipe, la Fashion’Bib vous promet une aventure ludique et pleine de style au cœur de Paris Centre.

Et n’oubliez pas : c’est l’occasion de vous mettre sur votre 31 pour briller lors du défilé !

Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Choisissez votre bibliothèque de départ et votre créneau horaire sur :

https://www.billetweb.fr/jeu-de-piste-des-bibliotheques-de-paris-centre-2026



Ouverture des réservations le 30 avril.

Et pour mieux vous préparer, chaque Maison vous a laissé un petit mot pour vous donner un avant-goût de l’aventure de la Fashion’Bib :

La Maison de Haute-Couture Canopée recrute ! La Maison de la Canopée, 10 passage de la Canopée, Paris 1er

Découvrez l’univers époustouflant du vêtement tout en vous amusant ! La Maison Historique de la Ville de Paris, 24 rue Pavée, Paris 4e

La maison Delbo recrute de nouveaux modèles : n’hésitez pas à postuler vêtus de vos plus beaux atours ! La Maison Delbo, 2 passage des Petits Pères, Paris 2e

Fashion’Bib : participez à la Fashion Week des bibliothèques de Paris Centre !

Le samedi 30 mai 2026

de 13h00 à 18h00

gratuit

Choisissez votre bibliothèque de départ et votre créneau horaire sur :

https://www.billetweb.fr/jeu-de-piste-des-bibliotheques-de-paris-centre-2026

Ouverture des réservations le 30 avril.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T16:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T13:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

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