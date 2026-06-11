Jeu de piste en famille Mercredi 12 août Hézecques
Jeu de piste en famille Mercredi 12 août Hézecques mercredi 12 août 2026.
Hézecques
Jeu de piste en famille Mercredi 12 août
Hézecques Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Plongez dans une aventure ludique et pleine de mystères avec Enquête mystérieuse sur les chemins d’Hézecques , un jeu de piste spécialement conçu pour les familles ! Partez à la découverte d’Hézecquess, charmant village chargé d’histoire, en résolvant des énigmes et en suivant les traces du passé…
Petits et grands devront coopérer, observer, réfléchir… et surtout s’amuser ! Un moment convivial à partager en famille, entre nature, patrimoine et énigmes.
Départ De la mairie d’Hézecques à 14h
Tarif 2€ par enfant avec livret, lot et goûter
Sur réservation .
Hézecques 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14
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English :
L’événement Jeu de piste en famille Mercredi 12 août Hézecques a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Hucqueliers