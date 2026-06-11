Hézecques

Jeu de piste en famille Mercredi 12 août

Hézecques Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Plongez dans une aventure ludique et pleine de mystères avec Enquête mystérieuse sur les chemins d’Hézecques , un jeu de piste spécialement conçu pour les familles ! Partez à la découverte d’Hézecquess, charmant village chargé d’histoire, en résolvant des énigmes et en suivant les traces du passé…

Petits et grands devront coopérer, observer, réfléchir… et surtout s’amuser ! Un moment convivial à partager en famille, entre nature, patrimoine et énigmes.

Départ De la mairie d’Hézecques à 14h

Tarif 2€ par enfant avec livret, lot et goûter

Sur réservation .

Hézecques 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14

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English :

L’événement Jeu de piste en famille Mercredi 12 août Hézecques a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Hucqueliers