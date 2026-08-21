Jeu de piste en ligne dans le quartier de La Varenne, Maison des arts et de la Culture, La Varenne Saint-Hilaire

Informations pratiques

Jeu de piste en ligne dans le quartier de La Varenne 19 et 20 septembre Maison des arts et de la Culture Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

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Rentrez le code : YGGH

Et c’est parti pour des énigmes à résoudre !

Maison des arts et de la Culture 5 Rue Saint-Hilaire, 94210 La Varenne Saint-Hilaire, France La Varenne Saint-Hilaire 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France 0145114331 https://www.saint-maur.com/?id=127 https://www.geo-gaming.com Grande maison avec étage et mansarde – escalier avec une rampe en fer forgé de la première moitié du XVIIe siècle. L’apparition officielle du nom de « Villa Médicis » est donné pour la première fois en 1854, dans l’acte de vente d’ »une propriété connue sous le nom de château de La Varenne, et d’ancienne habitation de plaisance de la Reine Marie de Médicis ». Le rédacteur a très probablement confondu la reine Marie de Médicis (1575-1642) avec Catherine de Médicis (1519-1589) qui séjourna régulièrement au château du Bellay de Saint-Maur (aujourd’hui détruit), à partir de 1563 et du souvenir qu’elle laissa, entretenu par les différents propriétaires de la Villa, seigneurs du lieu et dépendants, pour la plupart, des princes de Condé. Aucune source historique n’indique que Catherine de Médicis séjourna également dans la villa. Il est donc permis de douter de l’existence d’un lien direct entre les reines de Médicis et la Villa. Dès la fin du XIXe siècle, la demeure est peu à peu défigurée et laissée à l’abandon. Il faut attendre la fin des années 1970 pour que la villa soit protégée et sauvée.

Jeu de piste avec une application

© Aurélien Prévot