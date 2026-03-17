Jeu de piste Exploration des Murs Blancs Pléneuf-Val-André
Jeu de piste Exploration des Murs Blancs Pléneuf-Val-André mercredi 5 août 2026.
Pléneuf-Val-André
Jeu de piste Exploration des Murs Blancs
1 Rue des Flots Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Découvrez le patrimoine et l’histoire de la commune autour d’un jeu de piste en famille. En petit groupe, explorez différents points emblématiques des Murs Blancs de façon ludique, à l’aide d’énigmes, jeux de réflexion et de recherches.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Durée 1h30. Inscription obligatoire. .
1 Rue des Flots Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Jeu de piste Exploration des Murs Blancs Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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