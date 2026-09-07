Jeu de piste familial : La Source magique d’Ostwald, Bâtiment La Ruche, Ostwald

Informations pratiques

Jeu de piste familial : La Source magique d’Ostwald Samedi 19 septembre, 14h00 Bâtiment La Ruche Bas-Rhin

Places limitées. Version pédestre ou à vélo. À partir de 6 ans accompagné (version vélo conseillée à partir de 10 ans). Réservation sur place directement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Selon une ancienne légende, les pirates de Barberousse auraient dérobé la magie de la mystérieuse source d’Ostwald avant de l’enfermer dans un coffre impossible à ouvrir! Guidés par les fées des eaux d’Ostwald, partez à pied ou à vélo résoudre une série d’énigmes à travers l’étang du Gerig et la forêt de la Nachtweid, afin de rendre à la source ses pouvoirs oubliés. Une aventure familiale et ludique mêlant folklore, patrimoine et découverte des paysages aquatiques emblématiques qui façonnent l’histoire de la ville.

Bâtiment La Ruche 1 rue du Général Leclerc 67540 Ostwald Ostwald 67540 Bas-Rhin Grand Est 03 88 66 84 32 https://www.ville-ostwald.fr/ https://www.facebook.com/villeostwald Ancienne Mairie (jusqu’en 2004) Arrêt de Bus Ligne C4 – Ostwald Eglise

Selon une ancienne légende, les pirates de Barberousse auraient dérobé la magie de la mystérieuse source d’Ostwald avant de l’enfermer dans un coffre impossible à ouvrir! Guidés par les fées des eaux…

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