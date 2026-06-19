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Jeu de piste friandises + balade en calèche Saint-Trimoël

Jeu de piste friandises + balade en calèche Saint-Trimoël mardi 21 juillet 2026.

Adresse
La ferme du Botrai
Ville
22510 Saint-Trimoël
Département
Côtes-d'Armor
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saint-Trimoël

Jeu de piste friandises + balade en calèche

La ferme du Botrai Saint-Trimoël Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-21

A l’occasion des 40ans de Caramel nous organisons un grand jeu de piste. Vous pourrez également profiter d’une balade en calèche.
Adapté dès 3ans.   .

La ferme du Botrai Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 23 

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English :

L’événement Jeu de piste friandises + balade en calèche Saint-Trimoël a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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