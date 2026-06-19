Informations pratiques

Saint-Trimoël

Jeu des sept famille et balade en calèche

La ferme pédagogique Saint-Trimoël Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Jeu de piste. Adapté dès 3ans. Vous aurez également la possibilité de profiter d’une balade en calèche. .

La ferme pédagogique Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 23

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English :

L’événement Jeu des sept famille et balade en calèche Saint-Trimoël a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor