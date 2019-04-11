Jeu de Piste, grandeur nature, Musée d’histoire du XXe siecle, Estivareilles

Jeu de Piste, grandeur nature Samedi 23 mai, 14h00 Musée d’histoire du XXe siecle Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Jeu de Piste – grandeur nature…

Mystère dans les musées du Haut-Forez !

Un énigmatique livret, laissé par Gaspard, un voyageur du temps, vient d’être retrouvé entre les sièges d’un train de la ligne du Haut-Forez.

A l’intérieur, une série d’énigmes et un code secret que les conservateurs des musées respectifs n’arrivent pas à résoudre.

Venez arpenter les couloirs des musées afin de découvrir ce que cache ce livret. Pour cela devenez, vous aussi, un voyageur du temps. Vous passerez à travers diverses époques, découvrirez des lieux remplis d’objets énigmatiques, utiliserez un moyen de locomotion atypique…

Alors, prêts pour cette aventure ?

En partenariat avec : l’écomusée des monts du Forez***,** le Chemin de fer du Haut-Forez et le Musée d’histoire*****.

> Musées* Gratuits de 14h à 19h

> Livret jeu de piste : 1 € pour les trois structures.

> Navettes Nuit des Musées en Chemin de fer du Haut-Forez : 2 € pour assurance

Musée d’histoire du XXe siecle 456 Route du Musée, 42380 Estivareilles, France Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477502920 https://estivareilles42.fr/2019/04/11/le-musee Grâce à une approche historique et chronologique de l’ensemble du siècle, ce lieu permet de mieux appréhender l’enchaînement des faits, les causes multiples des grands conflits mondiaux… Entre l’émergence des sociétés industrielles, la guerre de 1914-1918, une certaine « fin des terroirs » et le déroulement de l’histoire récente européenne, la Résistance est remise en perspective.

Jeu de Piste – grandeur nature…

©Musée d’histoire – Estivareilles (42380)