Visite libre des expositions, Musée d’histoire du XXe siecle, Estivareilles

Visite libre des expositions Samedi 23 mai, 14h00 Musée d’histoire du XXe siecle Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Un siècle d’histoires…

Venez re-découvrir le Musée d’histoire et ses expositions permanentes.

Une muséographie moderne et interactive accompagnera petits et grands tout long de votre immersion dans le 20e siècle.

Visite libre et gratuite du Musée d’histoire de 14h à 19h

Les expositions permanentes :

> Un siècle d’histoire(s)… et de drames

> Salle d’Honneur de l’Armée Secrète de la Loire

> Lucien Neuwirth – Un homme de combats (exposition bulle)

> Salle Images et sons avec la projection du document vidéo « Estivareilles 1944 – L’histoire en direct ».

Musée d’histoire du XXe siecle 456 Route du Musée, 42380 Estivareilles, France Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477502920 https://estivareilles42.fr/2019/04/11/le-musee Grâce à une approche historique et chronologique de l’ensemble du siècle, ce lieu permet de mieux appréhender l’enchaînement des faits, les causes multiples des grands conflits mondiaux… Entre l’émergence des sociétés industrielles, la guerre de 1914-1918, une certaine « fin des terroirs » et le déroulement de l’histoire récente européenne, la Résistance est remise en perspective.

Un siècle d’histoires…

©Musée d’histoire – Estivareilles (42380)