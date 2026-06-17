Jeu de piste guidé découverte du patrimoine au port du Passage Plougastel-Daoulas mercredi 26 août 2026.

Plougastel-Daoulas

Jeu de piste guidé découverte du patrimoine au port du Passage

Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 15:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Découvrez la chapelle Saint-Languis, l’histoire du village du Passage entre son bac et ponts à travers ce jeu de piste guidé !

Avoir de bonnes chaussures et de l’eau est conseillé lors de cette animation

Le règlement se fer le jour J de l’animation à la boutique du musée ou directement sur place en prévoyant l’appoint. .

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

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English :

L’événement Jeu de piste guidé découverte du patrimoine au port du Passage Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue