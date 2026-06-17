Jeu de piste guidé découverte du patrimoine au port du Passage Plougastel-Daoulas
Jeu de piste guidé découverte du patrimoine au port du Passage Plougastel-Daoulas mercredi 26 août 2026.
Plougastel-Daoulas
Jeu de piste guidé découverte du patrimoine au port du Passage
Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 15:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Découvrez la chapelle Saint-Languis, l’histoire du village du Passage entre son bac et ponts à travers ce jeu de piste guidé !
Avoir de bonnes chaussures et de l’eau est conseillé lors de cette animation
Le règlement se fer le jour J de l’animation à la boutique du musée ou directement sur place en prévoyant l’appoint. .
Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
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English :
L’événement Jeu de piste guidé découverte du patrimoine au port du Passage Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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