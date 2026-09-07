Jeu de piste : Illiers avant-Illiers aujourd’hui, Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, Illiers-l’Évêque

Informations pratiques

Jeu de piste : Illiers avant-Illiers aujourd’hui 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Illiers-l’Évêque vous prépare un programme riche et convivial rythmé sur deux matinées ! Venez redécouvrir l’histoire et les secrets de la commune à travers un parcours guidé et ludique accessible à toute la famille.

– Jeu de piste « Illiers AVANT / Illiers AUJOURD’HUI » : Une aventure ludique pensée pour les enfants (et les plus grands !) qui partiront à la recherche des traces du passé dans le village en s’aidant de cartes postales anciennes.

Créneaux : Samedi 19 et dimanche 20 septembre (matinées)

Public : Familles, enfants, passionnés d’histoire

Tarif : Gratuit

Accessibilité PMR : Église, exposition et pot de l’amitié accessibles. Ruines du château non accessibles PMR.

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Rue de l’Eglise, 27770 Illiers-l’Évêque, France Illiers-l’Évêque 27770 Eure Normandie Cette chapelle seigneuriale achevée en 1503, qui servait de sépulture, flanque le chœur de l’église Notre-Dame. Son principal intérêt réside dans l’ornementation de la voûte aux clefs sculptées, l’une étant ornée d’une piéta. On remarque des traces de peintures murales et une litre funéraire.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Illiers-l’Évêque vous prépare un programme riche et convivial rythmé sur deux matinées ! Venez redécouvrir l’histoire et les secrets de la à …

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