Ventron

Jeu de piste la colère du Houéran

Complicités animales 21 Chemin des petits prés Ventron Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-28

Nouveauté à la ferme, prêts pour l’aventure ? Avis à tous les explorateurs, petits et grands ! Venez tester notre tout nouveau jeu de piste grandeur nature ! Au programme aidez notre papi Nurdin à calmer la Colère du Houeran ! Transformez-vous en véritables détectives et tentez de résoudre les énigmes. Une immersion 100% nature dans un cadre idéal pour se reconnecter à l’environnement. Mettez la main à la pâte à travers des ateliers ludiques. Et bien sûr venez saluer nos animaux ! Pourquoi vous allez adorer ? C’est l’activité idéale pour s’amuser, prendre l’air et en apprendre plus sur la faune et la protection de notre belle nature, tout en partageant un super moment de complicité. Équipez-vous d’une bonne paire de baskets et votre sens de l’observation ! Alors, cap ou pas cap de calmer le Houéran?Tout public

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Complicités animales 21 Chemin des petits prés Ventron 88310 Vosges Grand Est

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English :

Something new at the farm—ready for an adventure? Calling all explorers, young and old! Come try our brand-new life-size treasure hunt! On the agenda: help our grandpa Nurdin calm the Houeran’s wrath! Turn into real detectives and try to solve the puzzles. A 100% nature immersion in the perfect setting to reconnect with the environment. Get hands-on through fun workshops. And of course, come say hello to our animals! Why will you love it? It’s the perfect activity to have fun, get some fresh air, and learn more about wildlife and protecting our beautiful natural world, all while sharing a great moment of togetherness. Grab a good pair of sneakers and sharpen your observation skills! So, are you up for the challenge of calming the Hou%E9ran?

L’événement Jeu de piste la colère du Houéran Ventron a été mis à jour le 2026-06-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES