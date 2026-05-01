Jeu de piste la ruche perdue Bains les bains La Vôge-les-Bains
Jeu de piste la ruche perdue Bains les bains La Vôge-les-Bains vendredi 15 mai 2026.
La Vôge-les-Bains
Jeu de piste la ruche perdue
Bains les bains 25 la rappe La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Jeu de piste nature partez à l’aventure !
En famille ou entre amis, venez participer à une randonnée de 6 km ponctuée d’énigmes, accessible aux grands comme aux petits
Cette année, Buzz et Butine ont perdu le chemin de leurs ruches…
À vous de les aider à retrouver leur maison en résolvant les défis tout au long du parcours !
Au programme balade, réflexion, rires et découverte de la nature , une activité ludique et conviviale pour partager un bon moment ensemble !
(3 euros la feuille de route)
Départ de ô p’tit creux du jardin, le 15/16/17 mai de 10h à 19h, restauration et buvette sur placeTout public
3 .
Bains les bains 25 la rappe La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 15 48 11 51 optitcreuxdujardin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature treasure hunt: set off on an adventure!
With family or friends, come and take part in a 6km hike punctuated by enigmas, accessible to young and old alike
This year, Buzz and Butine have lost the way to their beehives?
It’s up to you to help them find their home by solving challenges along the way!
On the program: a stroll, reflection, laughter and discovery of nature, a fun and friendly activity to share a good time together!
(3 euros per roadmap)
Departure from ô p’tit creux du jardin, May 15/16/17, 10 a.m.-7 p.m. Catering and refreshments on site
L’événement Jeu de piste la ruche perdue La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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