Jeu de piste La statue volée RDV place Palouman Mauléon-Barousse

Mais qui a volé la statue de saint Blaise ? 6 suspects et 1 coupable à démasquer. C’est à vous de mener l’enquête grâce à ce nouveau livret-jeu. Pour le lancement, une surprise attend les détectives à l’arrivée.
RDV sur la place Palouman
Visite animée par une guide-conférencière
Réservations obligatoires 05 62 99 21 30
RDV place Palouman MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr
English :
But who stole the statue of Saint Blaise? 6 suspects and 1 culprit to unmask. It’s up to you to lead the investigation with this new booklet-game. For the launch, a surprise awaits detectives on arrival.
RDV on Place Palouman
Visit led by a guide-lecturer
Reservations required: 05 62 99 21 30
