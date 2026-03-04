Jeu de piste La statue volée RDV place Palouman Mauléon-Barousse

Jeu de piste La statue volée

RDV place Palouman MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Mais qui a volé la statue de saint Blaise ? 6 suspects et 1 coupable à démasquer. C’est à vous de mener l’enquête grâce à ce nouveau livret-jeu. Pour le lancement, une surprise attend les détectives à l’arrivée.

RDV sur la place Palouman

Visite animée par une guide-conférencière

Réservations obligatoires 05 62 99 21 30

.

RDV place Palouman MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

But who stole the statue of Saint Blaise? 6 suspects and 1 culprit to unmask. It’s up to you to lead the investigation with this new booklet-game. For the launch, a surprise awaits detectives on arrival.

RDV on Place Palouman

Visit led by a guide-lecturer

Reservations required: 05 62 99 21 30

L’événement Jeu de piste La statue volée Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-03-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65