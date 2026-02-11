Jeu de piste spécial Halloween le chaudron de la sorcière Rdv au service animation, au rez de chaussée de la mairie de Lauzerte Lauzerte

Jeu de piste spécial Halloween le chaudron de la sorcière

Rdv au service animation, au rez de chaussée de la mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Aidez la sorcière à transformer les marrons en bonbons ! Trouvez les indices, la formule magique et les fantastiques ingrédients. Formule pour petits et grands.

.

Rdv au service animation, au rez de chaussée de la mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Help the witch turn chestnuts into candy! Find the clues, the magic formula and the fantastic ingredients. Formula for young and old.

L’événement Jeu de piste spécial Halloween le chaudron de la sorcière Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy