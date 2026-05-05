Jeu de piste – Vivez une campagne de pêche à bord du « Maréis » !, Maréis, Musée de la pêche en mer, Étaples

Jeu de piste – Vivez une campagne de pêche à bord du « Maréis » ! Samedi 23 mai, 20h00 Maréis, Musée de la pêche en mer Pas-de-Calais

Jeu pratiqué en autonomie (distribution d’un livret), durée : env. 45 min. Réservation conseillée en ligne (www.mareis.fr). Renseignements au 03 21 09 04 00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Et si ce soir, vous partiez en mer sans quitter la côte ?

Jeu de piste, énigmes et aquariums grandeur nature : plongez le temps d’une soirée au cœur d’une véritable campagne de pêche. Seul, en famille ou entre amis, suivez les indices, percez les mystères et laissez-vous surprendre par les habitants des fonds marins… à portée de main.

Une expérience immersive, ludique et accessible à tous, pour vivre Maréis autrement.

Maréis, Musée de la pêche en mer Boulevard Bigot Descelers, 62630 Étaples, France Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321090400 http://www.mareis.fr Grâce à une exposition étonnante, vous embarquez pendant 2 heures avec un guide ancien marin-pêcheur, pour une campagne de pêche ! Des fonds sableux ou rocheux de la Mer du Nord jusqu’à la passerelle du chalutier, Maréis vous fait découvrir le parcours des poissons issus de la pêche étaploise. A16 sortie 26 (sortie Etaples/Le Touquet) Gare TER TGV Etaples/Le Touquet

Et si ce soir, vous partiez en mer sans quitter la côte ?

©Anne-Sophie Flament