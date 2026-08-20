Jeu de rôle : Les dévoreurs de Malraux, Médiathèque André Malraux, Maisons-Alfort

Informations pratiques

Jeu de rôle : Les dévoreurs de Malraux Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque André Malraux Val-de-Marne

Nombre de places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Les dévoreurs de Malraux

Dans cette libre adaptation du célèbre jeu de rôle Les loups garous de Thiercelieux, les participants sont bibliothécaires dans un village perdu dans la forêt. L’Ordre de la Dewey, un ordre ancien de bibliothécaires, se rend dans cette médiathèque, car il a eu vent que cette dernière est attaquée toutes les nuits par des Dévoreurs de livres qui mangent les lettres et ne laissent que des romans vides. Une assemblée se tient alors pendant quelques jours dans la bibliothèque afin que les bibliothécaires arrivent à sauver les livres et à exclure les Dévoreurs, à moins que ces derniers ne réussissent à manger tous les livres et fassent démissionner les bibliothécaires !

Dans ce jeu de rôle, les participants incarnent un bibliothécaire ou un Dévoreur de livres, et leur but est de faire gagner leur camp. Bonne chance !

Médiathèque André Malraux 4 rue Albert Camus 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Les Juilliottes Val-de-Marne Île-de-France +33 1 43 76 30 77 https://bibliotheques.maisons-alfort.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0143763077 »}] Inaugurée en 1976, la médiathèque André Malraux fait partie d’un important réseau de médiathèques municipales à Maisons-Alfort, composé de trois établissements et d’un bibliobus. Accessibles gratuitement, les médiathèques conservent plus de 190 000 documents (livres, magazines, DVD et CD), empruntables gratuitement par les personnes qui résident, travaillent ou étudient à Maisons-Alfort. Chaque année, la médiathèque André Malraux présente une programmation culturelle riche et variée, avec des expositions artistiques, des concerts, des conférences, des cafés littéraires, des projections, des spectacles et des lectures jeunesse, mais aussi des ateliers numériques et des clubs de lecture pour les enfants et les adolescents. Située à proximité des autoroutes A4 et A86, la médiathèque André Malraux est facilement accessible en transports, par la ligne 8 du métro parisien, (station Maisons-Alfort – Les Juilliottes), les bus 104 et 217 (arrêt Les Juilliottes – Métro) et la la ligne D du RER (station Maisons-Alfort – Alfortville).

Biblis en folie 2026

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