Jeu de role Wyrlan Lieu-dit Le Lesteneuf Plénée-Jugon

Informations pratiques

Plénée-Jugon

Jeu de role Wyrlan

Lieu-dit Le Lesteneuf Fangorn Taverne Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les terres déchirées de Wyrlan, les légendes ne se racontent pas, elles se vivent.

Quand les dragons s’éveillent, que les runes s’illuminent et que les royaumes vacillent, seuls les aventuriers assez fous — ou assez courageux — osent franchir la frontière entre l’histoire et le mythe.

Wyrlan, c’est un monde où la magie pulse dans les veines du monde, où les dieux observent en silence, et où chaque quête peut renverser l’équilibre du destin.

Les héros y affrontent des ombres anciennes, pactisent avec des puissances oubliées et forgent leur nom dans le feu et la gloire.

Rassemble ta compagnie. Aiguise ta lame. Prépare tes sorts.

Le destin de Wyrlan n’attend que ceux qui ont la force de le défier. .

Lieu-dit Le Lesteneuf Fangorn Taverne Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 56 42 68

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English :

L’événement Jeu de role Wyrlan Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor